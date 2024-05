Bozouls. Belle performance de Léa Gimalac de Boz-Sport-Nature

Le niveau de performance est monté d’un cran en ce début d’année ! Déjà cet hiver, on sentait une motivation supplémentaire chez nos coursiers cyclistes et nos coureurs à pied. La saison s’est lancée par un stage en Espagne de 4 jours, pour cumuler 500 km. Ensuite les premières courses VTT démarrent, Sébastien et Pierre remportent la course de Villeneuve et terminent respectivement 1ers de leurs catégories ; Damien 5e au scratch et 2e des 40-49, suivi de Pascal Poczernin. Damien François remporte le titre départemental chez les 40/49 ans, suivi de Sébastien Rolland, victime d’ennuis mécaniques. Pascal Poczernin complète le podium et Mathieu Rouquette réalise une belle course de reprise. Nicolas Vacquier, victime de problèmes mécaniques, ne pourra terminer l’épreuve. La Saison FFC se lance également sur des courses hors département. Nos coursiers sont dans le rythme et participent aux échappées. À Rignac, notre leader Corentin Cros, accompagné d’Élian Pialhoux et d’un troisième coureur, prend la 3e place ! Une belle course d’équipe de nos Bozoulais, présents dans plusieurs tentatives. Certains concurrents attendaient le sprint mais Corentin, généreux comme à son habitude, a réalisé plus de la moitié de la course en échappée. La saison route Ufolep est également lancée, par la course de Livinhac dans laquelle Sylvain Rochais, échappé pendant toute la course, termine 2e de l’épreuve. On retrouve également sur le podium Jean-Paul Barroso 3e dans sa catégorie. Une belle course d’équipe de Damien Francois qui a contrôlé, avec Nicolas Vacquier, Charles Clamens, Cédric Gamel et Patrick Ait-Fodil. Le week-end suivant avait lieu le championnat d’Aveyron Ufolep sur Route à Cassagnes-Comtaux : une course d’équipe permet à Corentin Cros de remporter l’épreuve après un cavalier seul de 50 km. On retrouve Lucas Fabre 2e, Jonathan Duval 4e, Pierre Delfaut 7e.

Toujours en forme Nicolas Vacquier viendra compléter ce bon classement.

Sylvain Rochais, victime d’ennuis mécaniques, Damien François de crampes, ont bien terminé. Charles Clamens termine 2e en 2nde catégorie, tout proche du titre départemental. Jean-Paul Barroso fait une bonne course en 3e catégorie ; on retrouve également Patrick Ait-Fodil en GS. Pendant que les coursiers affolent les moyennes, les anciens sont partis le week-end de Pâques, en famille, sur les bords du Salagou ; certains ont rallié le lac à vélo, 185 km dans la journée. En course à pied, les résultats tombent également. L’équipe Bozsport termine 2e sur 170 équipes à l’EkipTrail, Nicolas Vézinet monte sur divers podiums à chaque participation. Les féminines brillent également : Marine Remize termine le semi-marathon de Paris en 1 h 50, et termine 9e à la TransAubrac sur le 13 km.

Léa Gimalac, régulièrement sur les podiums sur diverses distances, vient de rentrer dans une autre dimension, en terminant 3e féminine sur la Trans Aubrac, distance 105 km, 36e au scratch.