CARTE. Météo : la vigilance orange étendue à 19 départements pour la pluie, les orages, les crues et les inondations

Météo France a réactualisé son bulletin de vigilance pour ce mercredi 1er mai à partir de 16 heures. On détaille.

Le premier bulletin de vigilance Météo émis ce mercredi 1er mai en matinée plaçait 14 départements en vigilance orange. En milieu d'après-midi, c'est 19 départements qui le sont, avec 5 nouveaux départements qui rejoignent cette vigilance orange pour la pluie et les inondations :

Calvados (14)

Orne (61)

Eure (27)

Seine-Maritime (76)

Eure-et-Loir (28)

5 nouveaux départements en vigilance orange. Capture d'écran - Météo France

Cette vigilance sera de mise jusqu'au jeudi 2 mai à 3 heures du matin. Les 14 autres départements en vigilance orange le sont pour les orages, le Calvados l'étant également pour les risques de crues.

La vigilance jaune également étendue

56 départements sont eux placés en vigilance jaune, dont 11 en Occitanie. Deux nouveaux départements de la région passent donc en jaune :

Le Tarn (double vigilance pluis-inondations et crues)

Le Tarn-et-Garonne (crues)

Des orages violents attendus en soirée

Ce mercredi 1er mai dans l'après-midi, il fait 9°C à Toulouse, mais 23°C à Lille avec du soleil. En soirée, on attend des orages parfois violents sur la Bourgogne, puis l'Île-de-France et la Picardie, avec de possibles fortes rafales de vent, des pluies intenses et de la grêle.