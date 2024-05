Salles-la-Source. Des gars - des filles : deux groupes pour un concert ce vendredi à Souyri

Vendredi 3 mai, à 20 h 30 à la salle des fêtes de Souyri, les deux ensembles vocaux, "Ces gars-là" et "Les filles de chœur", proposeront un concert commun pour partager un moment convivial en musique.

L’entrée est gratuite, la participation financière libre.

Deux points communs pour ces deux chœurs : le plaisir de chanter et la même cheffe de chœur Marylise Romefort, qui les dirige avec compétence et bienveillance. Marylise Romefort est une artiste musicienne aux horizons variés. De formation classique, elle est très vite sortie des sentiers battus en étudiant le rock, le jazz puis les musiques du monde (musique d’Europe de l’Est, musique angolaise, etc).

A la fois chanteuse, violoncelliste et bassiste, elle s’est spécialisée dans les musiques en groupe en faisant partie d’orchestres et de chœurs classiques, de plusieurs groupes de musique, et de duos et trios. Elle est cheffe de chœur depuis 2017. Ce qui l’anime, c’est le partage. Partager sa culture musicale, apprendre de celle des autres, partager de bons moments musicaux en chantant ensemble, et partager un travail abouti avec un public.

"Ces gars-là" est né il y a un peu plus d’un an et demi à Baraqueville. Ces hommes interprètent des chants de tous horizons : chant russe, américain, estonien, français, basque, corse, occitan, samoan… Leur répertoire n’a pas de limite. Ce sont des chants traditionnels, des canons, des chansons à boire…Il y en a pour tous les goûts.

Contact du groupe Thierry Debar ; thierry.debar12@gmail.com

"Les filles de chœur" est un ensemble vocal féminin, composé de 14 personnes réparties en trois pupitres. Son répertoire est varié, du chant traditionnel à la pop française et internationale ou, d’autres langues plus exotiques. Au programme, convivialité, bienveillance et bonne humeur. Les répétitions ont lieu à Souyri, le vendredi soir, de 20 h 22 à 22 h. Ce qui les réunit, c’est le plaisir de chanter et de partager des moments conviviaux en musique.

Plus d’informations sur la page Facebook publique Les Filles de Chœur (accessible sans compte Facebook) et Instagram.

Contact : lesfillesdechoeur@gmail.com.

C’est un public de mélomanes qui est attendu pour le plus grand plaisir de tous.

Le concert suivant sera donné le mardi 25 juin à 20 h 30 à Menuiserie à Rodez.