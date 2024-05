Boussac. Deux de chute pour l’Essor

La dernière journée de championnat ne s’est pas avérée particulièrement faste pour les deux équipes de l’Essor qui ont été défaites toutes deux. C’est l’équipe I qui a ouvert le bal samedi soir en accueillant au pont de Membre la formation d’Argence Viadène. Les Nord-Aveyronnais se sont montrés tout de suite très entreprenants avec un trio d’attaque particulièrement efficace qui créait le danger lors de ses incursions dans la surface de réparation. Après un premier but encaissé sur penalty, les "violets" encaissent le 2e pour arriver à la mi-temps avec ce passif de deux buts. Au retour des vestiaires les Boussacois se montrent plus entreprenants et leurs efforts sont récompensés par deux réalisations, un penalty transformé par Romain Bonnefille auquel viendra s’ajouter un second marqué par Mathis Calmels. Malheureusement, la fin de la rencontre a tourné à l’avantage des joueurs de la Viadène qui ont scoré à deux reprises. Défaite donc sur le score de 4 à 2.

Les réservistes recevaient dimanche après-midi leurs homologues lozériens de Marvejols dans le cadre de la deuxième phase du championnat de D5. On peut dire que nos joueurs avaient en face une équipe bien mieux armée techniquement et physiquement, ce qui se traduisit par de nombreuses occasions, parfois gâchées de leur part et souvent stoppées par les prouesses de Vincent Costes, notre gardien. Les "violets" n’ont pas démérité et se sont procuré quelques belles occasions de conclure mais elles étaient trop approximatives.

Le championnat va bientôt toucher à sa fin : le week-end prochain, l’équipe I reçoit l’équipe de Combes à 19 heures et l’équipe réserve celle de Montjaux dans le cadre des phases finales de D5, toujours au Pont de Membre à 21 heures.