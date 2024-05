Dix fois moins de monde : la réforme des retraites est passée, retour à la normale en 2024 pour les manifestations du 1er-Mai en France

Plus de 200 000 manifestants ont été comptabilisés en France ce mercredi 1er en France. C'est 10 fois moins qu'en 2023, et pour cause.

"Plus de 200 000" personnes ont manifesté en France ce mercredi à l'occasion du 1er-Mai, a annoncé la CGT. C'est 10 fois moins que l'an dernier, quand la mobilisation contre la réforme des retraites avait été bien au delà d'un 1er-Mai classique (2,3 millions, selon la CGT), mais dans les mêmes niveaux qu'en 2022, quand le syndicat avait comptabilisé 210.000 manifestants. Un retour la normale donc, après l'adoption en force de la réforme. Ce qui vaut au niveau national vaut aussi pour les manifestations départementales. En Aveyron par exemple, la CGT a relevé ce mercredi 950 manifestants dans les différents rassemblements qui se sont déroulés sur le département. Près de 10 fois moins donc que les 9 000 manifestants recensés par les syndicats le 1er mai 2023. A Paris ce mercredi 18 000 personnes ont défilé selon la préfecture, et 50 000 selon les syndicats. Là aussi autour de 10 fois moins de personnes qu'au 1er-Mai de 2023 (112 000 personnes selon les autorités, 550 000 selon les syndicats). Retour à la normale... tendu C'est donc un retour à la normale en termes de mobilisation pour les rassemblements du 1er-Mai, mais la détermination reste là. A Paris, des tensions ont éclaté en tête du cortège, selon France 24, avec la présence de "plusieurs centaines" de radicaux. A Toulouse, raconte France 3, la manifestation qui a réuni entre 3 000 et 8 000 personnes (entre 13 500 et 100 000 en 2023), a connu des heurts entre forces de l'ordre et mouvements d'ultragauche. Il y aurait plusieurs blessés parmi les manifestants, ainsi que trois policiers qui ont été conduits à l'hôpital, selon La Dépêche du Midi. Quant à la tête liste PS pour les élections eurpéennes du 9 juin, Raphaël Glucksmann, il a été pris à partie et arrosé de peinture à Saint-Etienne.