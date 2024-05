Valady. Fleury-Nauviale : vers un prochain jumelage

Entre les communes de Fleury- en-Moselle et Nauviale, l’histoire a débuté en 1940 quand l’Allemagne nazie a décidé de chasser de Moselle les habitants qui n’étaient pas assez "germaniques". Parmi les très nombreux expulsés, trois familles sont venues se réfugier à Nauviale jusqu’en 1945. Place du Couarail (un nom issu du patois lorrain), rue de Fleury en Moselle, allée des réfugiés de Lorraine… trois plaques de rues mises en place lors du récent adressage immortalisent ce pan de l’histoire locale dont les plus anciens gardent un souvenir vivace. Une cérémonie officielle s’imposait pour inaugurer ces dénominations et conforter les liens d’amitié qui unissent les deux communes. Elle s’est déroulée dimanche en présence d’une délégation de Fleury, du sénateur Jean-Claude Anglars, des élus locaux et de la population. "Je suis fier et respectueux que mes prédécesseurs et les Nauvialois aient su héberger, soulager et intégrer ces trois familles qui avaient tout perdu à cause de la barbarie nazie et de l’intolérance" a indiqué Sylvain Couffignal en exprimant son émotion face "aux marques de sympathie et de remerciements que les habitants de Fleury, et plus largement le département de la Moselle, nous témoignent après plus de 75 ans". Il a par ailleurs annoncé la concrétisation d’un jumelage officiel entre les deux communes avant la fin de son mandat.

"Aujourd’hui nous célébrons ce qui est le ciment de notre société et qui malheureusement tend à se déliter : la nécessaire fraternité humaine" a ajouté Gilles Vavrille, le maire de Fleury tout en renouvelant sa gratitude aux Nauvialois "au nom de ceux qui ont vécu ces événements et de ceux qui ont reçu cette histoire en héritage".