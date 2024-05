Villefranche-de-Rouergue. "I Compagni" de Mario Monicelli ce jeudi 2 mai au Vox

Pour l’avant-dernier rendez-vous de cette saison avec le cinéma italien de répertoire, Andréa Pulga vous invite à (re) découvrir "I Compagni" (Les Camarades) réalisé par Mario Monicelli au cinéma Vox de Villefranche ce jeudi 2 mai à 20 h 30. Tourné en 1963, le film réuni entre autres, Mastroianni, Folco Lulli, Renato Salvatori, Annie Girardot, Bernard Blier… Entre début de la conscience collective syndicale et évocation du socialisme du XIXe siècle, ce film n’a pas été aimé à sa sortie en Italie, les critiques ayant néanmoins loué la photographie de Giuseppe Rotunno ainsi que l’interprétation des acteurs ! "Un des plus beaux films de Monicelli traversé par une veine souterraine de mélancolie et de regrets" a écrit Mario Sesti, critique cinématographique et documentariste. Proposée dans sa version originale avec sous-titres en français, la projection sera précédée d’une courte présentation et suivie d’un débat pour les intéressés.