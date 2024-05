Rieupeyroux. "Kids", un beau choix de spectacle sur la scène du centre culturel

Vendredi, la compagnie "Le Vélo volé" a présenté son spectacle "Kids" sur la scène du centre culturel du bourg et la troupe était très émue car c’était a priori la dernière représentation de la pièce.

Cela faisait longtemps que l’espace Gilbert-Alauzet n’avait pas accueilli une troupe de 8 acteurs, et c’était un réel plaisir que ce temps de spectacle ! Un beau choix théâtral, complétant parfaitement l’exposition en cours.

Un thème rude, la guerre et ses conséquences pour des jeunes sans parents, mais traité sans pathos : de beaux tableaux de groupe mais également des scènes intimes, le tout joué magistralement par des comédiens tous très justes dans leurs rôles respectifs.

Un spectacle complet, incluant musique et danse, dénonçant les horreurs de la guerre, l’absence de repères d’une jeunesse en perdition, la souffrance de la perte, du deuil, mais également un hymne à l’amour, un appel à la paix et à la tolérance dans un monde qui nécessite solidarité et bienveillance pour la survie de chacun !

Un beau message que chacun peut mettre en œuvre dans sa vie quotidienne !

Une compagnie et des acteurs à suivre !