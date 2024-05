Onet-le-Château. La ludothèque étoffe sa collection pour satisfaire la demande

La ludothèque castonétoise s’équipe pour le plaisir des petits et des grands ! Avec l’ajout récent d’une centaine de nouveaux jeux, l’établissement répond aux attentes de ses membres, en proposant une sélection diversifiée et attrayante. Principalement axée sur les jeux de société, cette nouvelle acquisition comprend également une variété de puzzles adaptés à tous les âges, ainsi que des grands jeux en bois, tels que le Puissance 4 XXL et le Bomboloé. Ils viendront enrichir les animations estivales organisées par le Patio Centre Social.

Soucieuse de soutenir les commerces locaux et de promouvoir les jeux durables, la ludothèque a opté pour des achats locaux et privilégié les jeux en bois ainsi que les jeux éducatifs. Des casse-tête et des jeux de réflexion sont également disponibles pour satisfaire les amateurs. Les plus jeunes visiteurs de la ludothèque pourront profiter de nouveaux jeux pédagogiques, sensoriels et de manipulation, les ados de jeux plus dynamiques pour s’affronter tout en s’amusant, tandis que les aînés trouveront des jeux de stratégie ainsi que des jeux à règles simples, parfaits pour des moments en famille ou entre amis. Des jeux adaptés aux difficultés de certaines personnes sont également disponibles…

La ludothèque vous accueille dans les locaux du Patio Centre Social le lundi de 14 h à 16 h, le mardi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h et le vendredi de 14 h 30 à 17 heures. L’emprunt est gratuit pour les Castonétois et les détenteurs de la carte Culture.