Crespin. Le centre social et culturel du Pays ségali sur une bonne trajectoire

Le centre social et culturel du Pays ségali se réunissait pour la première fois depuis sa création à la salle des fêtes de Crespin. Une fois terminé le temps statutaire, place à l’activité. Tour à tour, chacune et chacun présentait la synthèse de son activité, devant les financeurs, CAF, MSA, élus du Pays ségali, Karine Clément présidente du Pays ségali. Une présidente : "Contente d’avoir levé les obstacles 2023 indispensables au bien vieillir et au bien social sur ce territoire, dont les agents en sont les deux phares (Baraqueville et Naucelle)". Mme Calvet, présidente de la CAF : "Satisfaite des efforts techniques de son équipe au nom du CA et de son directeur en respectant les engagements de la CAF…". Une fois les trois rapports adoptés et certifiés par une commissaire aux comptes selon la règle en vigueur, et les applaudissements de la salle, le mot de la fin revenait à André At, avec un rappel : "le Conseil départemental finance à 45 % la solidarité" puis sur un ton plus humoristique en utilisant une expression de la sécurité routière des années 60 : "Ne nous fâchons pas…". Michel Audiard en faisait le titre de l’un de ces films les plus célèbres de cette époque en 1965.