Luc-la-Primaube. Le spectacle "Cannelle et Timothée " a captivé petits et grands

Dans une soirée empreinte de magie, le Comité d’Animation de Luc a offert aux habitants un spectacle inoubliable vendredi dernier. Au cœur de l’Espace d’Animation de Luc, le spectacle "Cannelle & Timothée" a captivé petits et grands, transportant le public dans les mystérieuses montagnes des Pyrénées pour vivre l’histoire touchante d’une enfant sauvage, une fillette de 5 ans, élevée par un ours grognon. Une expérience tendre et émouvante pour les petits et les grands, portée par le talent d’un comédien et de ses marionnettes. Rodolphe Giraldi, le fondateur de ce théâtre de marionnettes, est un musicien marionnettiste et conteur d’histoires depuis une vingtaine d’années. C’est en réparant un module animé de son petit garçon que l’idée artistique de ce concept est née dans son esprit.

Le Comité d’Animation de Luc ne se repose pas sur ses lauriers. Les membres du comité sont déjà en plein préparatif pour la fête à Luc, prévue du 5 au 7 juillet 2024. Au programme, une série d’activités et de divertissements pour tous les goûts : de la traditionnelle brasucade géante aux grillades savoureuses, en passant par les concerts, le bar à vin, le vide-grenier et le concours de pétanque pour les amateurs de jeux en plein air. Le Comité d’Animation de Luc continue ainsi de dynamiser la vie culturelle et sociale de la région, offrant des moments de joie et de partage à tous ses habitants.