Le temps a perturbé la première édition du Trèfle du Pays rignacois

C’est pour la bonne cause que la nouvelle association "Sport santé Rignac" a été créée afin de récolter des fonds pour ‘Tout le monde contre le cancer’. À sa tête, Yohan Laporte a organisé samedi 27 avril, avec l’aide d’une quarantaine de personnes et du comité des fêtes une journée sportive baptisée "Le Trèfle du Pays rignacois". Il explique : "Les trois circuits dont le point de départ et d’arrivée est l’espace André-Jarlan forment trois boucles rappelant les feuilles d’un trèfle". Ces trois circuits VTT proposés allaient vers Saint-Félix d’Anglars, vers Le Buenne, vers Mirabel. Parallèlement, deux circuits pédestres étaient au programme : le circuit des Tilleuls et le circuit médiéval.

À partir de midi, tous ces sportifs revenus un peu mouillés étaient invités à se restaurer autour d’un aligot-saucisse-gâteau à la broche. Et ceux qui avaient encore des jambes pas trop lourdes et d’autres qui n’avaient pas participé aux randonnées matinales ont rejoint le gymnase pour en découdre ballon aux pieds lors d’un tournoi de futsal. Le comité des fêtes a pris ensuite le relais en musique avec un concert et la traditionnelle soupe au fromage a clos cette journée perturbée par la pluie et le vent. Mais qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il fasse beau, quand il s’agit d’une bonne cause, au Pays rignacois on sait répondre présent.