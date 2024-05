Réquista. Les 30 ans de la Chaîne de l’Espoir

La Chaîne de l’Espoir, fondée par Alain Deloche et présidée par Éric Cheysson fête ses 30 ans cette année. Plus de 10 000 enfants bénéficient d une opération chirurgicale chaque année dans le monde.

Cette réussite est le fruit de la mobilisation et du soutien indéfectible de chaque maillon de la Chaîne : professionnels de santé, familles d’accueil, généreux donateurs, partenaires et bénévoles. Leur engagement est de sauver la vie d’enfants, de femmes et de personnes vulnérables.

Le 30e anniversaire sera fêté le jeudi 9 mai, partir de 14 h 30, sur les installations du club de pétanque de Valence-d’Albigeois présidé par Jérémy Boulenc.

Depuis plusieurs années ce club se mobilise pour soutenir les actions de la Chaîne de l’Espoir représentée par Alain Daures de Réquista.

Une tombola sera organisée et des parts de gâteaux mis à la vente, tout ceci au profit de l’association.

Cette année, Mariama, petite Guinéenne, a séjourné à Faussergues, dans sa famille d’accueil pour une opération du cœur. Elle est repartie fin avril, guérie et pleine d’espoir. Rien de plus beau que de voir le sourire d’un enfant guéri.

Pour tous renseignements complémentaires : contacter Alain Daures 0 672 213 898 ou requista@chainedelespoir.org