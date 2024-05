Campuac. Les aînés en balade dans le Sud Aveyron

Malgré un temps incertain et très frais, ce vendredi 26 avril, une cinquantaine d’aînés de Campuac et Golinhac et des environs, se retrouvaient tôt sur le parking du quillodrome. Direction le sud Aveyron en bus. Premier arrêt à la Couvertoirade pour une visite guidée. Les aînés découvrent un magnifique petit village au cœur du plateau du Larzac, fief des templiers et des hospitaliers. Château templier unique en France, imposants remparts hospitaliers du XVe siècle, église, ancien cimetière, ruelles bordées d’échoppes et d’hôtels particuliers. Ensuite arrive l’heure du déjeuner au domaine de Gaillac tout près de là. Sans se lever de table, ils assistent au spectacle "Le petit cabaret". Un duo surprenant et touchant qui apporte un peu de légèreté et fraicheur et quelques fous rires. L’après-midi se poursuit par la visite du musée des traditions à l’étage du restaurant. Lieu soigneusement aménagé où le passé reconstitué grandeur nature reprend vie (rue imaginaire d’un village aveyronnais avec de nombreux mannequins en costumes traditionnels invitant à partager le quotidien des anciens, plusieurs commerces d’antan, école communale, beaucoup d’anciens métiers). Ils ont droit à la projection d’un petit film sur la vie d’autrefois. Au retour, le groupe a partagé le verre de l’amitié.

Une belle journée de détente riche en découvertes et conviviale. Merci aux organisateurs et à tous les intervenants.