Entraygues-sur-Truyère. Les Arts’Olt : 29 artistes exposent ensemble en plein air

Nombreux sont les artistes vivant près de chez nous : sculpteurs, graphistes, peintres, couturière, graveur, brodeuse, photographe, potier, tapissière… À chacun sa technique originale : la plupart pratiquent leur art en amateurs et souhaitent simplement partager leur passion, transmettre leurs techniques, proposer des ateliers. Les Arts’Olt viennent à la rencontre du public : un véritable festival populaire, en plein air (si possible), ouvert à tous, et totalement gratuit. Chacun peut aller et venir, rencontrer les artistes, admirer leurs œuvres, s’en procurer une, garder une adresse ou un contact.

Ni marché de pays, ni fête de village, c’est une journée de rencontre des artistes qui se déroulera samedi 11 mai de 11 heures à 18 heures sur l’île sur le Lot à Entraygues (accès par la passerelle du quai du Lot ou par le chemin du camping et de la piscine). Repli en salle multiculturelle en cas de mauvais temps.

Animations pour les enfants : ateliers d’expression ou de pratiques artistiques.

Nombreuses places de parking sous la salle multiculturelle.