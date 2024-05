Espalion. Les seniors I gagnent à domicile contre Saint-Affrique

Les quatre équipes seniors du HBCE ont gagné ce week-end.

Le match de l’équipe fanion contre Saint-Affrique avait une double importance : une victoire assurait le maintien en Prénationale et permettait de relever la tête après une large défaite dans le Sud-Aveyron.

Le début est clairement à l’avantage des sang et or. Beillot, pour son dernier match à domicile, écœure les tireurs adverses et leur coach est obligé de poser un temps mort (7-2 à la 7e minute). L’équipe montre plus de réussite offensive mais les Espalionnais ne lâchent pas la pression et trouvent des solutions devant par l’intermédiaire de Lucido, sur le côté avec Ginisty à la finition (16-10 à la 25e).

Le HBCE reaccélère juste avant la pause et regagne le vestiaire sur un avantage de 20-10. Au début de la reprise, les esprits commencent à s’échauffer et les Nord- Aveyronnais en oublient de jouer permettant à Saint-Affrique de revenir à 7 longueurs (24-17 à la 36e).

Parnet, dans les buts montre qu’il a les épaules pour assurer la relève et enchaîne quelques parades explosives qui mettent à mal le moral des visiteurs et enflamment le public venu en nombre. L’écart se recreuse jusqu’à 12 longueurs (29-17 à la 48e). Les Espalionnais se relâchent un peu sur la fin de match mais l’emportent sur un score large de 31-22. Le bilan a domicile s’avère favorable avec 8 victoires, 1 nul et 2 défaites. Avec un succès, pour le dernier match à l’Union, l’équipe fanion pourrait finir à la 3e place.

Les autres rencontres

A Montauban, les seniors filles I s’imposent 26-23 dans un match serré et engagé, assurant leur 3e place au classement ! Les seniors filles II gagnent 21-18 contre Rignac II, les 17 filles 30-21 contre Rignac, les seniors II 28-22 contre Saint-Jory et ramènent la première place !

Trois défaites au compteur : les 15 filles 35-21 contre Saint-Jean, les 13 filles 32-25 contre Saint-Affrique, et les 11 mixtes 30-8 contre LSH 1.