Espalion. Lo Bourreïo annonce son premier festival

Le groupe folklorique Lo Bourreio-d’Olt a pris ses marques à Saint-Côme-d’Olt. Ses représentations annuelles à l’Ehpad, sa présence fin mai lors du passage de la transhumance, ses représentations lors du festival folklorique du Rouergue début août et de la fête votive fin août, ou bien encore son quine et son thé dansant, traduisent sa volonté d’animer le village. Aujourd’hui l’association prépare son premier festival folklorique inter-régional pour un spectacle d’un peu plus de 2 heures. Il aura lieu le jeudi 9 mai à 15 heures à la salle des fêtes. Vous y verrez tour à tour, leurs amis du groupe Canto Cigale (Le Pontet - 84) et de la Bourrée du Caldaguès (Chaudes-Aigues - 15), ainsi qu’une représentation de Lo Bourreïo d’Olt. Ce premier festival sera avec entrée libre. Ainsi l’association espère accueillir un grand nombre de passionnés ou curieux des traditions de danses et musiques régionales.