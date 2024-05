Espalion. Parfaite osmose entre accordéon, cabrette et danseurs

Le concert "Génération accordéon" a connu samedi soir un gros succès avec près de 500 spectateurs.

Le centre Francis-Poulenc a vibré au son de l’accordéon, devant un imposant parterre de spectateurs, dont Christine Presne, vice-présidente du conseil départemental, Francine Lafon conseillère départementale, Evelyne Fournier adjointe au maire, Nicolas Bessière président de la communauté de communes, Jean-Claude Luche, ancien sénateur. Des élus qui ont souligné l’importance du partenariat avec le Conservatoire de musique de l’Aveyron et la promotion de l’accordéon. C’est ainsi que la communauté de communes consacre 90 000 € à la promotion de la musique, soit 700 € pour chacun des 120 élèves du territoire. Trois mamans d’élèves ont indiqué combien elles étaient ravies de cette manifestation qui réunit des élèves de 6 à 73 ans, débutants et confirmés : "Un vrai moment de bonheur". Place ensuite à la musique et à la trentaine de musiciens de Saint-Geniez-d’Olt, Entraygues, Argences-en-Aubrac, Laguiole, Espalion, qui, sous la direction musicale de Yannick Luche, ont offert au public de très beaux moments de convivialité et de partage. Ils ont ainsi revisité quelques incontournables morceaux de la chanson française, de la variété, des musiques du monde ou encore des musiques traditionnelles valorisés par une mise en scène originale. La Cabrette du Haut-Rouergue était également de la fête, et ses musiciens et danseurs ont apporté à cette soirée une connotation du terroir, appréciée du public. Une soirée réussie qui concrétise un partenariat gagnant entre la communauté de communes, le département, la commune d’Espalion, et le Conservatoire de l’Aveyron.pour le plus grand plaisir du public présent.