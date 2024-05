Rignac. Pourquoi pas la montée ?

Dans la poule E de ce championnat de Régionale 3, les deux leaders J.E.Toulouse et Balma se sont neutralisés tandis que l’équipe locale s’imposait face au dernier du classement Rangueil sur le score de 4 à 1 grâce à des buts de Rufié, Defez, Gladin, Ricard. Mais elle reste à 4 et 3 points des deux leaders et se trouve à égalité de points avec Saint-Orens. Les prochains chocs contre la J.E.Toulouse et Saint-Orens – Balma feront-ils la décision ? Pas sûr, car à part ces rencontres, le calendrier des uns et des autres ne paraît pas insurmontable. Mais un championnat est fait de points qui se gagnent et ne se perdent pas obligatoirement lors des matchs escomptés. Alors ? Plus que trois matchs pour savoir ! L’équipe féminine (photo) a disputé un match amical contre Comtal : défaite 2 à 1.

Autres résultats. Vignoble 81 – U17 : 3 à 3 ; Gimont – U16 : 3 à 2.