Le Monastère. Première sortie de la saison pour le club des Calandres

Le club des Calandres du Monastère a donné rendez-vous à ses membres pour la première sortie de la saison, dimanche dernier. 31 voitures sont au départ pour aller voir le "Champignon" de Peyrelebade, immense rocher en forme de Cèpe du côté d’Alrance et visite de la Tour de Peyrebrune qui offre une vue panoramique sur le lac de Villefranche-de-Panat, le Sud Aveyron et en arrière-plan Bédarieux, Béziers, Sète, les monts de Lacaune.

Par le temps clair on pouvait même contempler le mont Canigou à l’horizon. L’association "Les amis de Peyrebrune" leur ont fait visiter le site et ses alentours et leur ont présenté un film impressionnant sur les travaux de restauration et l’histoire riche de la tour qui autrefois n’était qu’un élément faisant partie d’un château prospérant sur la région. Le club les remercie pour leur accueil chaleureux. Le groupe a ensuite repris la route pour le restaurant "Les Berges de Pareloup" où ils ont eu droit à un délicieux repas.

Après cela, les Calandres ont repris la route pour rejoindre Salmiech et visiter le musée du Charroi (musée de calèches, charrettes, charrues, et métiers oubliés) : un très beau musée présentant la vie rurale d’autrefois établi dans une ancienne église.

Vint ensuite le temps du pot de l’amitié sur le parking de Salmiech avant de retourner chacun chez soi avec de très beaux souvenirs de cette journée bien remplie !

Remerciements du club aux organisateurs de la sortie, Aux Amis de Peyrebrune, au musée du Charroi pour son accueil, et bien sûr le restaurant les Berges de Pareloup.