Cassagnes-Bégonhès. Rencontre participative des seniors

Jeudi 25 avril, une première rencontre participative seniors a réuni une vingtaine de personnes. Cette session a été caractérisée par des échanges dynamiques et l’émergence d’idées prometteuses. À travers les propositions et les aspirations des participants, plusieurs initiatives ont pris forme, telles que la mise en place de cours de couture, de guitare de rencontres intergénérationnelles, de cours de Do-in, de jeux de cartes, de cours de tricots… Une association va être établie pour encadrer ces projets. La prochaine réunion visera à rédiger les statuts de cette future association et à avancer dans la concrétisation des actions à venir. Ce rendez-vous est ouvert à tous et toutes, mardi 7 mai à 14 h 30, salle du premier étage du pôle multiservice située Avenue de Lodève.