Réseaux sociaux, contenus violents, accès pour les enfants… ce que contient le rapport sur les écrans, commandé par Emmanuel Macron

Le chef de l’État l’a annoncé : le gouvernement dispose d’un mois pour dégager des mesures concrètes concernant les écrans chez les enfants et adolescents.

Le gouvernement a un mois pour dégager des mesures à partir du rapport remis par une commission mandatée pour plancher sur l’usage des écrans et des téléphones portables chez les enfants et adolescents, a annoncé mercredi Emmanuel Macron.

Réseaux sociaux, contenus violents…

Une commission d’experts sur l’impact de l’exposition aux jeunes a rendu son verdict. Dans ce rapport d’une centaine de pages, la commission préconise d’interdire l’usage des écrans et des téléphones portables aux plus jeunes et d’en limiter drastiquement l’accès pour les adolescents. Elle alerte en particulier sur "les effets négatifs, directs et indirects, des écrans", notamment sur le sommeil, la sédentarité ou encore la myopie.

Les dix experts dépeignent également les réseaux sociaux comme "facteurs de risque" de dépression ou d’anxiété en cas de "vulnérabilité préexistante", et jugent "alarmant" le niveau d’exposition des enfants à des contenus pornographiques et violents. Ils proposent donc par exemple de pouvoir donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux à partir de 13 ans seulement, puis d’ouvrir cet accès à partir de 15 ans, uniquement sur des réseaux "éthiques".

Agir le plus tôt possible

Les experts de cette même commission ont appelé à empêcher l’usage des écrans par des enfants de moins de 3 ans, avant d’en ouvrir l’accès de façon "fortement limitée, avec des contenus de qualités éducative", jusqu’à 6 ans, avec l’accompagnement d’un adulte.

Une pause numérique ?

Ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet plaidait, sur les ondes de France Inter, mardi 30 avril, pour "une pause numérique au collège". Le but ? "Éviter à tout prix la circulation des téléphones portables dans les établissements L’idée, c’est qu’ils puissent être déposés à l’entrée et qu’ils ne circulent pas dans le collège. C’est matériellement possible."

"J’ai donné un mois au gouvernement"

Ce mercredi 1er mai, le chef de l’État s’est exprimé. "Déterminer le bon usage des écrans pour nos enfants, à la maison comme en classe : c’est l’objet du rapport qui m’a été remis par la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans que j’avais lancée. J’ai donné un mois au gouvernement pour examiner ses recommandations et les traduire en actions", a écrit le président de la République.