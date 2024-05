Sainte-Radegonde. Sport quilles : tournoi amical spécial "Fernand et Ernest Vigouroux"

Comme annoncé lors de son assemblée, le Sport Quilles Inières innove cette année dans le calendrier des manifestations. Profitant d’une petite trêve printanière dans le championnat, il propose vendredi 17 mai un ‘amical’sur le terrain d’Inières. Cette manifestation en mémoire des deux fondateurs du club, Fernand et Ernest Vigouroux se déroulera à partir de 18 heures. Les résultats seront comptabilisés individuellement et les 2 meilleures parties seront récompensées par un challenge. 3 catégories seront récompensées : senior homme, féminine et jeune. De plus, chaque 9 sera récompensé par une bouteille de vin. En parallèle, le club propose aux gourmands (joueurs ou non), un repas à partir de 19 heures : poitrine farcie, farçous, ragoût de la mer accompagné de pommes de terre, fromage, salade de fruits et gâteau à la broche, café. 15 euros, vin en sus. Réservation obligatoire avant le 14 mai au 06 08 23 13 78 ou sportquillesinières@gmail.com