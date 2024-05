Argences en Aubrac. Une sensibilisation aux gestes de premier secours bien suivie

C’est à Sainte-Geneviève-sur-Argence que s’est déroulée la seconde journée de formation organisée par les élus MSA du comité territorial Nord Aveyron. Si celle de Brommat avait remporté un vif succès, que dire de celle de Sainte-Geneviève pour laquelle il a fallu "pousser" les murs de la salle pour réussir à accueillir les 22 participants (es) dont 18 femmes. Parmi elles et eux tous, âgés (es) de 16 à 70 ans, 7 étaient des agricultrices et agriculteurs, 10 des salariés (es), 2 assistantes maternelles, 1 collégienne et 2 retraitées.

Cette journée animée par les intervenants de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Aveyron, au delà d’une séance d’apprentissage studieuse, a également constitué un beau moment de convivialité et d’interconnaissance en particulier au moment du déjeuner.