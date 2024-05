VIDEOS. "Le plus français des écrivains américains" : le "Léviathan" Paul Auster est mort ce mardi 30 avril

L'auteur notamment de la "Trilogie new-yorkaise" est mort à l'âge de 77 ans des complications d'un cancer du poumon.



Il est né à Newark dans la banlieue new yorkaise, et mort 77 ans plus tard à Brooklyn, un quartier de la "Grosse pomme" : Paul Auster, immense écrivain, a rajouté un triste 4e acte à sa "Trilogie new-yorkaise", ce mardi 30 avril en soirée.

Né en 1947, écrivant dès 12 ans entre deux parties de base-ball, il est d'abord vers 18 ans traducteur de poètes et écrivains français (Mallarmé, Sartre, Simenon), grâce à quoi il va séjourner plusieurs fois à Paris, et écrit des poèmes avant de se tourner vers le roman.

A partir de 1986 et "Cité de verre", sans oublier sa "Trilogie new yorkaise", ses romans vont rencontrer le succès, dont "Léviathan", prix Médicis étranger. Au cinéma, il signe entre autres les scenarii de 'Broolym Boogie" et "Smoke" de Wayne Wang, et réalise "Lulu ont the bridge" et "La vie intérieure de Martin Frost".

Le dernier dinosaure des écrivains à l'ancienne ?

Surnommé "le plus français des auteurs américains" (il est commandeur des Arts et Lettres et médaille vermeil de la ville de Paris), Paul Auster aimait écrire ses livres de manière manuscrite dans des cahiers avant d'en rédiger la version définitive sur une machine à écrire plutôt qu'un ordinateur.

"Je suis convaincu qu'écrire est une forme de maladie, disait-il. Qui voudrait passer sa vie assis dans une pièce, à coucher des mots sur du papier? C'est une occupation étrange. Il faut avoir un goût prononcé pour la solitude."

S'il ne fallait lire qu'un seul de ses livres

Ce serait un sacrilège, tant nombre de ses oeuvres vous embarquent facilement dans une histoire passionnante. Mais pour les paresseux de la lecture, et pour sa simple magie baroque, citons "Mr Vertigo", l'histoire de Walt, un jeune orphelin recueilli à la fin des années 1920 par un sage, Maître Yéhudi, qui lui promet de lui apprendre à voler. Etonnant que ce roman ne soit pas encore adapté au cinéma, comme le fut un autre de ses romans, "La musique du hasard".