Et si on évitait l'asthme... grâce à un yaourt ou un morceau de brie ?

(ETX Daily Up) - La consommation de produits laitiers, comme un yaourt ou un morceau de fromage, pourrait réduire de 42% le risque de faire apparaître les symptômes en lien avec l'asthme, à commencer par la respiration sifflante. On vous explique.

Sans que rien ne soit démontré, depuis de nombreuses années, on suspecte les produits laitiers comme potentiels responsables de rhinites chez les enfants, d'eczéma ou même de respiration sifflante, alors même qu'ils sont riches en micronutriments, en acides gras et en probiotiques. Une précédente étude de l'université de Cambridge avait même suggéré que les yaourts ou la crème pouvaient augmenter le risque qu'un enfant développe des allergies ou de l'asthme. En ce qui concerne ce dernier cas, ce genre de recherches n'est pas à prendre à la légère puisque l'asthme constitue l'une des maladies chroniques les plus courantes. Alors qu'aux Etats-Unis, on estime qu'elle touche 6,6 millions d'enfants, en France plus de quatre millions de patients sont concernés, enfants et adultes compris. De nombreux facteurs de risque ont déjà été pointés du doigt par la communauté scientifique. On a parlé aussi bien du tabagisme que de l'exposition à des produits chimiques, ou la pollution, mais encore du pollen, du stress tandis que des facteurs génétiques joueraient aussi un rôle à prendre en compte.

Une toute nouvelle étude réalisée par l'université des sciences médicales de Shahid Sadoughi, à Yazd en Iran, jette un nouveau pavé dans la mare en allant à contre-courant du rôle que l'on avait attribué aux produits laitiers en cas d'asthme. D'après une étude publiée dans Frontiers in nutrition, les chercheurs estiment que yaourts, fromages et autres crèmes pourraient réduire le risque de respiration sifflante chez les enfants et les adolescents. Attention les scientifiques iraniens évoquent bien l'intérêt de ces catégories de produits laitiers, et non du lait. L'exemple iranien est d'autant plus signifiant que la plupart des études précédemment réalisées au sujet de l'association entre asthme et produits laitiers l'ont été dans des pays développés. Or, un rapport de l'Étude internationale sur l'asthme et les allergies chez l'enfant (ISAAC) pour les années situées entre 1998 et 2004 avait souligné la prévalence de l'asthme chez les enfants iraniens âgés de 13 à 14 ans. Au cours de cette seule période, on avait même remarqué une augmentation de 10,9 à 13,2 %.

De leurs côtés, les chercheurs iraniens de l'université des sciences médicales de Yazd rappellent que "les habitudes alimentaires du Moyen-Orient présentent des caractéristiques uniques : elles contiennent de grandes quantités de fruits et de légumes, de riches sources d’antioxydants et de grandes quantités de glucides raffinés et de graisses nocives". Et donc peu ou pas de produits laitiers. Cette étude transversale a embarqué des enfants âgés de six et sept ans mais aussi des adolescents de treize et quatorze ans. Ce sont notamment les habitudes alimentaires qui ont été suivies durant douze mois.

Pour comprendre ce potentiel lien entre asthme et yaourts et consorts, les scientifiques rappellent que "l'activité prébiotique des produits laitiers résulte probablement de la stimulation de la croissance de bactéries bénéfiques dans les intestins, qui peuvent moduler les réponses immunitaires et ainsi protéger les humains de l'asthme et des allergies. Les protéines du lait, notamment la lactalbumine, la lactoglobuline et les immunoglobulines, les protéines de lactosérum telles que l'albumine sérique, la lactoferrine et la lactoperoxydase, ainsi que diverses enzymes et cytokines présentes dans les produits laitiers seraient à l'origine de cet effet protecteur".

Pour autant, les auteurs indiquent bien qu'il ne faut pas être trop hâtifs dans la conclusion. Impossible d'indiquer les produits laitiers comme des protecteurs contre l'asthme. Non seulement d'autres études doivent être menées pour confirmer ces résultats, mais en plus la respiration sifflante n'est pas toujours le fait de l'asthme mais aussi d'autres maladies comme le reflux gastro-oesophagien ou de bronchites bactériennes persistantes.