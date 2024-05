Vers des circuits imprimés intégralement recyclables

(ETX Daily Up) - Des chercheurs américains ont mis au point un nouveau type de circuit imprimé possédant des propriétés comparables à celles des modèles traditionnels, mais permettant d'être facilement recyclé. Tout comme d'ailleurs l'ensemble des composants électroniques qui l'accompagnent.

Les circuits imprimés représentent aujourd'hui une grande part des déchets informatiques qui trop souvent se retrouvent dans la nature et polluent notre environnement. La manière dont ils sont conçus les rend en effet très difficiles à recycler.

Une équipe de chercheurs de l'université de Washington a pourtant réussi à développer un nouveau type de support pouvant être recyclé. À base de vitrimères, il présente exactement les mêmes performances que les matériaux utilisés actuellement. Ces vitrimères sont des polymères qui ont la particularité de devenir malléables au contact de la chaleur et qui, une fois refroidis, sont particulièrement résistants aux chocs.

En se servant d'un solvant dédié, il devient alors possible de rendre cette substance gélatineuse et ainsi d'extraire facilement tous ses composants électroniques (puces, transistors, etc.) sans les endommager, afin de les réutiliser ou de les recycler. Quant à la gelée ainsi obtenue, elle peut être elle aussi recyclée pour fabriquer de nouveaux circuits imprimés de haute qualité.

Leurs premiers tests ont ainsi permis de récupérer 98% du vitrimère et 100% de la fibre de verre utilisés dans la fabrication de ces circuits imprimés. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans Nature Sustainability. L'équipe a toutefois identifié un obstacle important au développement de cette technologie. Il faudra en effet pouvoir inciter et mettre en place des systèmes de collecte des déchets électroniques afin qu'ils puissent être un jour recyclés.

Selon un récent rapport des Nations unies, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits en 2022, soit une augmentation de 82% par rapport à 2010. Moins d'un quart de ces déchets ont été recyclés.