Entraygues-sur-Truyère. À Pons, les fleurs étaient à la fête

Dimanche, le comité des fêtes de Pons a organisé sa fête annuelle des fleurs. Malgré un ciel maussade, les stands et les nombreux visiteurs étaient au rendez-vous.

La messe a été célébrée en matinée et la place du village s’est animée avec le vide-greniers et la présence des animaux qui ont fait la joie des enfants, ainsi qu’avec les divers stands d’artisans et de producteurs locaux. Maraîchers et ventes de plants, horticulteurs proposant leurs fleurs multicolores, vannerie et fabrication de paniers, atelier conseils et exposition de greffes par les bénévoles de Variétés locales 12, outils et engins de motocultures.

L’ADMR, œuvrant toujours pour le développement du lien social, proposait un atelier de compositions florales, animé par Florence, aide à domicile, et ancienne fleuriste (en fournissant plantes, terreau, et jardinières). Les participants sont repartis ravis, avec leur réalisation.

Un marché de produits locaux proposait aussi aux visiteurs des œufs, pounti, et farçous, tartes et gâteaux, confitures, miel, crème de marrons, chocolat, pain cuit au four à bois, charcuterie, fromages de chèvre, vins, cosmétiques, savons et herboristerie : de quoi se régaler ou se faire plaisir !

Un repas froid était ensuite proposé à la salle des fêtes et les promeneurs et les familles sont venus en nombre jusqu’à la fin de l’après-midi.