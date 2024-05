Aveyron : foires, belote, concerts, quines, théâtre... où sortir ces vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai ?

Ces vendredi 3 mai, samedi 4 et dimanche 5, il y aura de quoi encore se divertir en Aveyron. Voici une listen non-exhaustive des sorties.

Vendredi 3 mai

Arvieu.

- Concert avec Ruthen accordéon, à 20 h 45, en l’église.

La Capelle-Bonance.

- Bal traditionnel organisé par Tradicapelle, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Comps-la-Grand-Ville.

- Quine de l’APE, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Flavin.

- Concours de belote, à 20 h 30, à la salle de la Faille.

Goutrens.

- Projection du film sud-coréen « Poetry », à 20 h 30, à l’espace Georges-Rouquier.

Laissac.

- "La ferme des Bertrand", à 18 h 30, au centre administratif.

- "Nous Les Leroy", à 20 h 30, au centre administratif.

Mouret.

- Aux ateliers du geste, à 18 heures, au Grand-Mas.

Mur-de-Barrez.

- "Pas de vagues", à 20 h 30, à la salle Bernard-Tavernier.

Rodez.

- Cabaret impro théâtre, à 20 h 30, à la MJC.

La Selve.

- Fête du muguet : 19 h 30 soupe au fromage, 21 heures concours de belote, à la salle des fêtes de Lagarde.

Souyri.

Concert "Ces gars là" et "Les filles de chœur", à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Samedi 4 mai

Bozouls.

- Concert africain avec Madou Diakite, à 21 heures, à la salle des fêtes de Cardabelle.

- Démonstration et animation de danses et musiques africaines avec Afrik’a Bozouls, de 10 h 10 à 12 h 10 et de 14 heures à 17 heures, à la salle des fêtes Cardabelle.

Brommat.

- Concours de belote du printemps, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Coubisou.

- Randonnée gratuite à Nandaillac, Coubisou, la ferme de l’escargot de l’Aubrac, à 14 heures, à Nadaillac.

Espalion.

- Groupe vocal « Jazzy jazzou », à 20 h 30, à la salle de la Gare.

Lacroix-Barrez.

- Pièce de théâtre "Mariages ?" présentée par Les Martagons, à 21 heures, à la halle Louis-boyer.

Rodez.

- Course pédestre "Color run" au profit de la SPA, de 14 heures à 17 heures, aux berges de Layoule.

- Master class de guitare publique au Conservatoire, de 14 heures à 19 heures, au 10 place Sainte-Catherine.

Salmiech.

- Concert autour du Brésil des Balkans et du folk occitan, plus repas, à 19 heures.

La Salvetat-Peyralès.

- Thé dansant animé par les Musicaïres del païs, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

La Selve.

- Fête du muguet : 23 heures, bal avec Média laser, à la salle des fêtes de Lagarde.

Villefranche-de-Rouergue.

- Vernissage et concert avec Morte swamp et Senthula (electronic- boogie), à 21 heures, au café associatif.

Villeneuve.

- Concert avec le Chœur de Figeac et l’ensemble instrumental Camérata, à 20 h 30, en l’église.

Dimanche 4 mai

Baraqueville.

Foire agricole toute la journée.

Brommat.

- Apéritif musical, à 12 heures, au moulin de Burée.

Campuac.

- Déjeuner aux tripous ou sucré, de 8 heures à 14 heures, à la salle des fêtes.

Castelnau-de-Mandailles.

- Déjeuner aux tripous, à 8 heures, à la salle des fêtes.

Clairvaux-d’Aveyron.

- "Gratiferia", dépôt d’objet en bon état pour une seconde vie, de 9 heures à 17 heures, à la salle des fêtes.

Decazeville.

- Vide-greniers, de 8 heures à 18 heures, devant la pizza du Garage, 19 avenue de Rodez.

Estaing.

- Rallye équestre, randonnée pédestre, VTT et course à pied, à 8 heures, à la salle d’animation.

Marcillac-Vallon.

- Thé dansant avec Didier Malvezin, de 16 heures à minuit, à la salle des fêtes.

Le Monastère.

- Déjeuner escargots, bavette-frites ou déjeuner sucré, à 8 heures, à la salle polyvalente du Ségala.

- Vide-dressing, jouets et puériculture, à 9 heures.

Montézic.

- Déjeuner tripous et tête de veau, à 8 heures, à la salle des fêtes.

Montrozier.

- Bal du printemps animé par l’orchestre Gilles Saby, de 14 h 30 à 19 h 30, à Gages.

Le Nayrac.

- Spectacle acrobatique avec Les Tony, à 15 heures, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

- Vide-greniers et marché aux plants de l’APE de Sainte-Bernadette, de 9 heures à 17 heures, à L’Athyrium.

Saint-Jean-Delnous.

- 3e salon de printemps de l’école, de 10 heures à 17 heures.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

- Concert des stagiaires, à 17 h 30, à la grange de Mels.

Sainte-Radegonde.

- Randonnée La caminada en VTT, en gravel ou à pied, à la salle des fêtes.

La Salvetat-Peyralès.

- Vide-greniers et dressing, de 7 heures à 18 heures, au foirail.

Sébazac-Concourès.

- Art et création, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, à la salle de fêtes de Concourés.

- Vente de plants et de fleurs et vide-greniers, de 9 heures à 17 heures, au gymnase.

La Selve.

- Randonnée pédestre à 9 h 30.

Villefranche-de-Rouergue.

- Concert avec Chloé Elypse, Che Vuoi, SSM, Alombredulila, à 21 heures, au café associatif.