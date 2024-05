Aveyron : un nouveau dispositif pour "donner envie de pousser la porte des bibliothèques"

Une présentation du nouveau projet "Arts vivants en bibliothèques" a eu lieu au centre culturel départemental, avenue Victor-Hugo, à Rodez.

L’objectif est de montrer une nouvelle facette de la bibliothèque, qui n’est plus seulement un lieu d’emprunt de livres mais un lieu de rencontre lors d’actions culturelles variées (numérique, jeux de société, audio et films à disposition, etc.).

Cirque et arts numériques

Ce projet repose sur un spectacle mêlant nouveau cirque et arts numériques, avec la compagnie "la Supérette", un événement culturel qui permet de se questionner sur notre rapport aux écrans. S’ajoute a cela divers ateliers et animations (atelier jeux tablette, atelier fond vert et incrustation ou encore lecture album en réalité virtuelle).

Quatre territoires

Ce dispositif innovant agit dans 4 territoires : "L’objectif est d’aller dans des territoires ruraux qui ne pourraient pas proposer ça d’eux-mêmes", explique Olivier Rocher. Renforcer le rôle des acteurs culturels dans les petits villages comme Saint-Laurent-d’Olt est la mission principale du département : "Il faut irriguer au plus près les acteurs aveyronnais", déclare Christine Presne. Tout le monde est touché, de la petite enfance aux séniors.

Agenda culturel Jusqu’au 11 mai – "Livres en réalité augmentée" à la bibliothèque de Villefranche-de-Panat 5 mai à 15 h – Spectacle "Nous, on n’a rien vu venir" – atelier avec les artistes à 17 h à l’Espace culturel d’Aguessac 6 mai à 15 h – Spectacle "Nous, on n’a rien vu venir" à la salle des fêtes de Belmont-sur-Rance 7 mai à 13 h 30 Spectacle "Nous, on n’a rien vu venir" atelier avec les artistes à 15 h à la salle des fêtes de Saint-Laurent-d’Olt 8 mai à 15 h – Spectacle "Nous, on n’a rien vu venir" – atelier avec les artistes à 17 h à la salle du Lac à Villefranche-de-Panat 15 mai de 15 h à 16 h 30 – "Atelier intergénérationnel avec des tablettes" à la salle communale d’Aguessac Du 15 au 31 mai – "Exposition Réalité Virtuelle" à la bibliothèque L’hirondelle à Saint-Laurent-d’Olt Du 23 mai au 18 juin – "Exposition Fake news, art, fiction, mensonge" à la bibliothèque de Villefranche-de-Panat

En collaboration avec le service Développement culturel et artistique du Département, la Médiathèque Départementale, la Direction de la culture des arts et des musées et La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie.