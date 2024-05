"Baraqueville est le plus important événement de Midi-Pyrénées" : en Aveyron, les foires agricoles, des rendez-vous incontournables

Avec Espalion, le 14 avril dernier, Laguiole, le 9 mai, Laissac, le 12 mai, et Baraqueville ce dimanche, les foires agricoles restent encore un rendez-vous que des milliers de visiteurs cochent sur leur calendrier. Malgré les évolutions, ces événements restent une valeur sûre pour les villes organisatrices.

Le temps des foires agricoles est revenu. Espalion a ouvert le bal, le 14 avril, pour sa 61e édition. Un événement associé à la fête des fromages qui a attiré plusieurs milliers de visiteurs au cœur de la ville.

Les stands colorés, remplis de plants, de fleurs, ceux consacrés au matériel de jardinage, à l’habillage, mais également au matériel neuf et d’occasion ont ainsi trouvé leur place à côté des nombreuses animations organisées en parallèle.

"Un événement majeur pour le village"

Dans quelques jours, le 12 mai, Laissac accueillera à son tour sa traditionnelle foire. Cette fois, pour la 63e édition. Mickaël Lacan, animateur municipal et membre du comité d’organisation de la foire, rappelle qu’il s’agit "d’un événement majeur pour le village". Attendu par beaucoup comme "un rendez-vous qui permet aussi de passer une bonne journée, conviviale. De profiter pour se restaurer sur place. Les commerçants de Laissac en bénéficient également. Les associations locales organisent également quelques événements", rappelle Mickaël Lacan.

Matériel de qualité

Aujourd’hui, la foire de Laissac compte près de 200 exposants inscrits. D’autres vont encore réserver leur place. "Le profil des exposants a changé au fil des années", rappelle-t-il. "Auparavant, le matériel agricole prenait beaucoup plus de place. Mais les concessionnaires sont aujourd’hui nombreux et ils exposent tout au long de l’année. Et puis, beaucoup de ventes se font désormais par internet."

En revanche, "ceux qui viennent sont toujours à la recherche de matériel de qualité, de plants dont l’origine est contrôlée", complète Mickaël Lacan.

Dimanche 5 mai, grande foire à Baraqueville

La grande foire au matériel agricole se tiendra à Baraqueville, ce dimanche. Là encore, comme chaque année, plusieurs milliers de visiteurs vont déambuler au cœur du bourg, entre les forains et les engins agricoles, répartis le long de l’avenue principale, jusqu’à l’espace Raymond-Lacombe et dans les rues. Un événement que la ville peaufine depuis plusieurs mois et qui s’apprête à réunir plus de 500 exposants.

Dans un même temps, la Société avicole du Rouergue organise une foire aux œufs et aux poussins, une exposition de volailles, de lapins et de pigeons, toujours au sein de l’espace Raymond-Lacombe, donnant à cet événement toute sa dimension. "Cela demande beaucoup de travail, les équipes sont mobilisées dix jours avant et une semaine après. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et cela profite également aux commerçants et aux restaurateurs", insiste Jacques barbezange, le maire de Baraqueville.

Plus de 150 exposants attendus

Une importante place sera consacrée au matériel agricole. "Baraqueville affirme sa place dans le monde agricole du département, et les exposants viennent nombreux car non seulement nous avons l’espace pour les accueillir, mais aussi et surtout car nous sommes une terre d’agriculture", complète l’édile qui rappelle : "Ce week-end-là, il s’agit du plus important événement de Midi-Pyrénées, et cette foire contribue à la renommée de Baraqueville et du territoire en général". Même son de cloche du côté de Laguiole qui organise sa foire le jeudi de l’Ascension.

Pour sa 45e édition, un peu plus de 150 exposants seront présents. " Depuis la crise du Covid, la fréquentation a bien repris, même si le matériel n’est plus exposé, confie Didier Dijols. Et puis, la foire attire bien au-delà de l’Aveyron."