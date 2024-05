Estaing. Cent convives au repas des aînés

À l’invitation du Foyer rural et de la municipalité, une centaine de convives était réunie à la salle des fêtes de Sébrazac pouc le traditionnel repas des aînés.

C’était jour de fête ce dimanche 28 avril pour les habitants de la commune ayant plus de 60 ans. Dans une salle joliment décorée et fleurie, les invités s’installaient autour des tables pour savourer un délicieux repas concocté par Daniel et Sophie Frank.

Ce rendez-vous festif se déroulait dans une ambiance chaleureuse et les participants étaient heureux de retrouver voisins et amis pour cet amical moment au milieu de conversations animées.

Participant à cette manifestation, le maire Wilfried Doolaeghe et le sénateur Jean-Claude Anglars ont souligné le plaisir qu’ils avaient à partager cette rencontre et ont félicité les organisateurs et les jeunes pour le service.

Une belle journée d’amitié comme on les aime à Sébrazac.