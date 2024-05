Le Nayrac. Ciné débat avec Aim’ergence et vie sur le rôle des "aidants"

La section cinéma du Foyer rural propose de nombreux films chaque mois avec Mondes et multitudes pour la projection. Vendredi, il s’agissait d’un ciné débat avec le film "The Father" de Florian Zeller qui raconte la trajectoire intérieure d’un homme âgé dont la réalité se brise peu à peu. Sa fille tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses qui la bouleversent. L’association Aim’ergence et Vie avec une infirmière spécialisée en soins palliatifs, un médecin et des bénévoles ont animé le débat à l’issue de la séance où le public a pu poser des questions. Le "malade" avec sa souffrance qui l’isole socialement mais surtout "l’aidant" ont besoin de se rapprocher de professionnels pour parler, se confier, accepter ce qui se passe, évacuer les fatigues, éviter les conflits, la culpabilité liés à ces situations qui touchent de nombreuses personnes souvent démunies face à ces problèmes. Les discussions se sont poursuivies autour de boissons et de pâtisseries offertes par le Foyer rural

et l’association Aim’ergence et vie qui peut intervenir à domicile. Contact, Sandrine au 06 82 12 02 73 ou Hélène au 06 70 03 68 93.