Luc-la-Primaube. Des cours de médiété pour parvenir à faire de son corps "un allié"

La MJC a organisé un stage de médiété animé par Raphaël Franco, salle Vol de nuit à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. Ils étaient une vingtaine à participer à ce stage, hommes et femmes, parmi lesquels on notait la présence des élèves qui participent aux ateliers de médiété tous les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15, ainsi que des nouveaux venus découvrir cette activité encore méconnue pour eux. Un stage qui s’est terminé par 10 minutes de relaxation. Le médiété c’est l’art de penser et faire le mouvement pour protéger et renforcer le corps dans toutes les pratiques où le physique joue un rôle : pratiques sportives intensives, thérapie sportive, milieu professionnel et gestes usuels du quotidien. C’est une méthode qui permet de faire des étirements, du renforcement musculaire, du gainage et des assouplissements mais toujours dans le geste juste parfait. Quels que soient votre âge et votre niveau, le médiété s’adresse à ceux qui souhaitent retrouver le plaisir du sport, développer leur bien-être mental et physique et soulager leurs douleurs au quotidien. Raphaël Franco est là pour regarder et corriger la posture. Chacun travaille à son rythme et les objectifs sont divers, entre le sportif qui cherche la performance et la personne qui veut retrouver une meilleure mobilité des membres.