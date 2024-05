Calmont. École de la Nauze : la classe découverte s’est transformée en vie de château

Rois et reines, demeures et châteaux, inventeur de génie, les élèves de Magrin et Ceignac ont percé les secrets de la Renaissance lors de leur classe découverte, fin avril.

Du Clos Lucé au joyau de Chambord, en passant par Azay-le-Rideau et le domaine de Chaumont, les jeunes visiteurs ont mesuré toute la splendeur du tuffeau, pierre emblématique des châteaux de la Loire, et l’ont éprouvée lors de la sculpture de leur monogramme. Dans les jardins de Villandry, les élèves ont été subjugués par une nature contrôlée s’épanouissant dans une symétrie parfaite de buis, fontaines et tonnelles.

Mais au-delà de toutes ces nouvelles connaissances, les moments partagés resteront tout aussi précieux dans leurs souvenirs et contribuent à leur autonomie.

Ils sont rentrés fatigués mais fascinés par toutes ces merveilles réalisées par l’homme.