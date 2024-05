Bozouls. Excellents résultats pour l’AOB karaté

L’AOB karaté Bozouls a obtenu d’excellents résultats au challenge du conseil départemental dont la 27e édition s’est déroulée fin avril. Elle regroupait 180 compétiteurs et l’association bozoulaise ne comptabilise pas moins de 8 médailles. Poussin débutant masculin : Ange Salvan, 3e. Poussin gradé masculin : Lorenzo Lombardi 1er. Poussin gradé féminin : Manon Bonnet, 1re. Pupille gradé féminin : Justine Bonnet, 1re. Benjamin gradé masculin : Élian Gottard, 3e. Benjamin gradé féminin : Kélia Naudan, 1re. Cadet gradé féminin : Iloa Fages, 2e. Vétéran gradé masculin : Philippe Delatour, 3e.

En coupe du challenge de l’Aveyron, l’équipe kata composée de Lorenzo, Justine et Kélia a décroché une belle 3e place à l’issue de la petite finale qui les a opposés à l’équipe de Villefranche. N’ont pas démérité : Timéo Vieillescazes, Mia-fleur Weisz, Agathe Michel, Noé Septfonds, Gaspard Perie-Delmas et Matteo Lombardi.

Pour les jeunes karatékas participants, médaillés ou non, ces compétitions sont l’occasion d’acquérir de l’expérience supplémentaire, mais aussi de partager de chouettes moments d’entraide, de soutien, de dépassement de soi : des moments qui rassemblent et fédèrent. Un grand bravo à tous les participants !

Rappelons que le club propose des cours de karaté adaptés aux enfants (5 à 11 ans) tous les mercredis de 17 h 30 à 18 h 45 ; des cours pour adolescents et adultes les mercredis et vendredis de 19 heures à 20 heures ; du médiété les lundis de 18 heures à 19 heures et de 19 h 15 à 20 h 15 ; du karaté contact les mercredis de 20 heures à 21 heures ; et du body karaté les vendredis de 20 heures à 21 heures au gymnase intercommunal de Bozouls. Des cours d’essai gratuits sont proposés tout au long de l’année. Contact 06 82 10 23 72 ou via la page Facebook de l’AOB karaté Bozouls.