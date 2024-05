Fatigue, vomissements, surdité… Quels sont les symptômes du virus de Lassa, cette "fièvre hémorragique foudroyante" détectée en France ?

Ce que l’on sait de cette maladie qui fait des ravages en Afrique de l’Ouest, et qui a été détecté chez un patient dans le Val-de-Marne.

Un patient atteint de la fièvre de Lassa a été admis à l’hôpital militaire Bégin dans le Val-de-Marne, a révélé jeudi 2 mai 2024 BFMTV. Une maladie d’une extrême rareté en France, mais le virus est endémique en Afrique de l’Ouest.

Comme le présente l’Institut Pasteur, le virus Lassa porte le nom de la ville dans laquelle il a été isolé pour la première fois en 1969, au Nigeria. Une infirmière avait contracté la maladie alors qu’elle prodiguait des soins, elle en est décédée et a contaminé d’autres personnels hospitaliers. Aujourd’hui, le virus fait des ravages au Nigeria, en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, et commence depuis quelques années à toucher le Mali, le Ghana, la Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso.

Dans ces pays d’Afrique de l’Ouest, entre 100 000 et 300 000 personnes sont infectés par le virus chaque année. Entre 5 000 et 6 000 patients n’y survivent pas.

Quels sont les symptômes ?

L’Institut Pasteur rappelle que la maladie se fait sentir entre 6 et 21 jours après l’infection. Des "signes cliniques peu spécifiques" se manifestent : fièvre, vomissements, nausées, douleurs abdominales, céphalées, myalgies, arthralgies, asthénie. Dans 80 % des cas, la fièvre de Lassa prend l’aspect d’une "fièvre hémorragique foudroyante".

Mais pour les cas sévères, des symptômes gravent peuvent se manifester comme l’apparition d’œdèmes, de signes hémorragiques, d’épanchements péricardiaques et pleuraux, et parfois d’encéphalites. "Le patient décède dans un contexte de choc hypotensif et hypovolémique et de défaillance rénale et hépatique".

À noter que le virus est "d’une extrême gravité pour la femme enceinte". Le danger est très important pour la mère, quand la fièvre conduit "systématiquement au décès du fœtus".

La fièvre peut durer jusqu’à environ 10 jours, après le début des symptômes, et entraîne souvent des conséquences à moyens et longs termes. Pendant plusieurs semaines, le patient peut ressentir une grande fatigue, des malaises et des vertiges. "Un tiers de ces patients présentent de graves séquelles : surdité uni ou bilatérale, temporairement définitive, et myocardite".

Il n’existe pas de vaccin à ce jour

La ribavirine est une molécule utilisée pour lutter contre le virus Lassa, "malheureusement ce traitement ne représente pas une solution satisfaisante au problème que la fièvre de Lassa dans les pays endémiques". Il n’existe à ce jour aucun vaccin, des recherches sont toujours en cours.

Un rongeur est à l’origine du virus

Un petit rongeur péri-domestique qui répond au nom de Mastomys natalensis est "le principal réservoir du virus Lassa". La maladie est en effet transmise à l’homme via un contact avec les excréments de l’animal.

Malheureusement, ces rongeurs vivent en très grand nombre près des habitations, "leur taux d’infection peut aller jusqu’à 80 %". Dans les villages, "les contacts entre l’homme et le réservoir infecté sont très fréquents".

De plus, la maladie peut être transmise d’homme à homme dans un contexte hospitalier via "des contacts cutané-muqueux avec les fluides biologiques d’un patient". Notamment le sang ou la salive.

Comment se porte le patient dans le Val-de-Marne ?

Selon les informations de BFMTV, le patient se porterait bien. Mais une enquête épidémiologique a été lancée pour identifier d’autres cas potentiels, qui seront placés sous surveillance.