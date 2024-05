Laissac-Sévérac l'Église. Fin de la semaine de la sécurité routière

Jeudi, a eu lieu le clap de fin de la semaine de la sécurité routière qui se tenait depuis le lundi sur l’esplanade du foirail.

En plus des animations habituelles qui ont eu cours comme à l’accoutumée le matin, l’après-midi a vu arriver pas moins de 1 100 jeunes de collèges et lycées aveyronnais ainsi que de nombreuses personnalités, venues saluer cette initiative ; Ce fût d’abord, la remise des prix récompensant les sept élèves ayant totalisé le meilleur score tant en partie théorique que pratique, suivie des allocutions des personnalités réunies sur le podium. Après avoir félicité les élèves, elles ont remercié chaleureusement les différents partenaires et acteurs de cette opération. Elles ont souligné le caractère essentiel de l’information des jeunes aux risques de la route avec un engin motorisé, et la mise en garde contre l’absorption d’alcool ou de stupéfiants. Une simulation assez percutante d’un accident entre un scooter et une voiture, réalisée par un cascadeur, a parfaitement illustré ces propos et démontré combien la prudence et la concentration sont de mises quand on prend la route.

L’exercice s’est poursuivi avec l’intervention des pompiers volontaires et de la gendarmerie rendant ainsi un hommage appuyé à ceux qui se dévouent au service des autres.

Les jeunes, public cible de cette opération, ont regagné leurs établissements respectifs en ayant, sans nul doute, bien assimilé le message dispensé durant ces quatre jours et gageons qu’ils auront à cœur le souci de leur propre sécurité et celle d’autrui, et adopteront une conduite responsable au guidon de leurs deux-roues.