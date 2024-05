Football : "C’était un soir où il ne fallait pas faire trop d’erreurs", les réactions après Rodez – Annecy

Les entraîneurs de Rodez et Annecy, ainsi que plusieurs joueurs ruthénois, réagissent après la défaite des sang et or (3-1) contre les Haut-Savoyards, lors de la 36e journée de Ligue 2.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Il y a eu une belle équipe en face, on savait qu’il ne fallait pas perdre de ballon à une certaine hauteur et malheureusement on en a perdu trois. On savait aussi qu’ils faisaient un gros pressing, il fallait s’en sortir vite mais on n’a pas osé dégager. On a perdu trop de ballons dans notre camp. On s’est créé aussi pas mal d’occasions, mais c’était un soir où il ne fallait pas faire trop d’erreurs. (sur le fait qu’Annecy vienne chercher le maintien à Rodez) Je m’en fous. Je suis content pour eux, déçu pour mon équipe. Ces histoires-là sont tellement loin, elles font partie du passé.

Laurent Guyot, entraîneur d’Annecy

Déjà, on a vu un beau match. On a su être efficace. On s’attendait à souffrir en début de deuxième période, mais on n’a pas montré trop de panique non plus. J’ai vu les évènements à Troyes (match arrêté), je ne vais pas m’avancer, mais je pense que ça sent bon (pour le maintien acquis mathématiquement) même si on va attendre que ce soit officiel (sur le fait que ce soit acté ou presque à Rodez). Il s’est passé ce qu’il s’est passé, chacun a défendu ses intérêts, mais c’est de l’histoire ancienne. Ce soir (samedi), on a vu un beau match de football, pas autre chose

Andreas Hountondji, attaquant de Rodez et buteur

Giovanni Haag, milieu de terrain de Rodez

Il nous a manqué de l’agressivité. On a perdu beaucoup de duels, beaucoup de seconds ballons et on leur a surtout donné deux buts. Après, il ne faut pas jeter tout ce qu’on a fait de bien, on savait très bien qu’on n’allait pas tout gagner jusqu’à la fin. On est tombés sur une équipe qui a fait son match, qui a été solide et gagné beaucoup de duels. On va vite zapper et passer au match important de la semaine prochaine (à Saint-Etienne).

Serge-Philippe Raux-Yao, défenseur de Rodez

Annecy a été plus tranchant dans les zones de vérité, c’est aussi ce qui fait le résultat. Aujourd’hui, on sait ce qu’on a loupé. Il ne faudra juste pas le reproduire sur les deux derniers matches pour aller chercher ces play-offs.