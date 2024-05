Football : Rodez a plié sous la pression d’Annecy

Vendredi 3 mai, les Ruthénois ont été défaits 1-3 sur leur pelouse par Annecy, lors de la 36e journée de Ligue 2. Ils conservent leur 4e place en attendant le résultat du duel entre Auxerre et le Paris FC, car ce dernier les talonne d’un point au classement.

Fin de série pour Rodez. Après avoir brillamment enchaîné face au leader auxerrois (2-0), contre le Paris FC (1-0) et à Concarneau (1-2) en l’espace d’une semaine, les sang et or ont été défaits 1-3 par Annecy sur la pelouse de Paul-Lignon, alors qu’il leur reste deux journées à disputer. Les Ruthénois n’avaient pas perdu dans leur antre depuis le 27 janvier et leur défaite 1-2 contre Laval.

Un but de retard à la pause

Pendant la première période, les Ruthénois ont subi le pressing agressif et la défense bien en place d’Annecy. Et c’est juste après la tête prometteuse d’Andreas Hountondji (19e), captée par le gardien visiteur, que les Haut-Savoyards ont pris les devants sur une réalisation d’Antoine Larose (20e).

Derrière, le jeune gardien sang et or Ewen Jaouen a signé deux superbes parades qui ont permis aux Ruthénois de rester au contact. Mais ses coéquipiers n’ont pas réussi à revenir sur les Annéciens malgré plusieurs occasions, à l’image de la reprise de volée puissante de Kilian Corredor arrêtée par Thomas Callens (43e). Et Rodez rentrait aux vestiaires en courant après le score (0-1).

Au retour de la pause, les protégées de Didier Santini ont tenté de renverser la tendance, avec notamment une belle opportunité à la 52e minute, qui a vu Corredor envoyer le ballon largement au-dessus du but. Seulement quelques instants avant qu’Annecy ne double la mise par l’intermédiaire d’Ousmane Camara (57e).

La bande à Bradley Danger a quand même réussi à réchauffer la soirée ruthénoise grâce à Andreas Hountondji, une nouvelle fois de la tête (63e). Mais moins de cinq minutes plus tard, les visiteurs ont refroidi l’atmosphère en marquant un troisième but, sur une erreur défensive de Rodez (Kapitbafan Djoco, 67e).

À la 76e minute, Rodez a bien cru réduire une nouvelle fois l’écart quand Taïryk Arconte a trouvé le fond des filets… avant d’être signalé hors-jeu.

Malgré cette défaite, les Ruthénois conservent leur 4e place, en attendant le duel entre Auxerre et le Paris FC (samedi 4 mai à 15 heures), car ce dernier les talonne d’un point au classement. Et ils disputeront leur prochaine rencontre à Saint-Étienne, vendredi 10 mai (20 h 45).