Rieupeyroux. "Forty plus", une exposition de la photographe Carole Rey

Invitée par le centre culturel Aveyron Ségala Viaur, l’artiste photographe originaire de Rodez, Carole Rey expose "Forty plus", représentation métaphorique du regard féminin et voyage visuel délicat à travers l’intime, qui mêle garde-robe et éléments botaniques. Cette série est une ode à la féminité et à la sensualité, une invitation à voir et à embrasser la beauté dans toutes ses manifestations et imperfections ; une cantate sur l’incroyable sentiment de liberté et de puissance intérieure qu’atteignent les femmes après quarante ans. Fascinée par la lumière naturelle et par des thèmes tels que l’âgisme, la féminité et le cercle de la vie, Carole Rey qui travaille et vit aux Pays-Bas, aime combiner dans ses compositions la décrépitude et la fraîcheur afin d’interroger la perception de ce qu’est le beau. Son travail a été exposé dans toute l’Europe et aux États-Unis, elle a reçu une médaille d’argent pour le Prix de la photographie de Paris avec sa série "Hemicrania-Disambiguation".

Le vernissage a lieu ce soir à 19 heures.

Exposition visible jusqu’au 26 juin en semaine : 9 h-12 h et 14 h-17 h, ou sur rendez-vous avant chaque séance de cinéma.