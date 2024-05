Pont-de-Salars. Journées sport et tourisme pour les seniors du territoire

Dans l’optique de prévenir la perte d’autonomie des seniors sur le territoire et en continuité avec les activités que propose le Point info seniors sur le territoire, un programme innovant va être proposé : des journées sport et tourisme. L’idée est d’allier l’activité physique à une découverte ou la redécouverte d’un site touristique. Les personnes seront encadrées par deux professionnels, un éducateur d’activité physique adaptée et un guide touristique, le temps d’une journée. Les personnes seront prises en charges entre transport, repas et activités. L’objectif est de proposer une activité physique ludique adaptée avec un accès à la culture et au patrimoine.

La première journée aura lieu 22 mai à destination de Mourèze. Au programme : départ autour de 8 h 30, suivi d’un arrêt surprise "café/fouace", puis découverte d’une ancienne manufacture. Pour le repas, pause au restaurant, suivi d’une visite du village de Mourèze et d’une marche au cirque de Mourèze. Le retour est prévu à 18 h.

La seconde le 10 juin à destination de l’Aubrac, avec la visite du village de Saint-Côme-d’Olt et de son clocher, suivi d’une pause "café-fouace", puis un arrêt à proximité d’un buron avec présentation de l’histoire de l’Aubrac et du village. Un aligot sera servi pour le repas de midi. L’après-midi une balade en nature sera proposée.

Le départ sera organisé au plus proche de votre domicile dans la mesure du possible. Les places sont très limitées, inscrivez-vous au plus tôt auprès du Point info seniors au 05 65 58 15 25.