Thérondels. La bibliothèque souffle ses 15 bougies

Cela fait 15 ans que la bibliothèque de Thérondels a vu le jour avec aux commandes les trois Nicole (Ladonne, Ligier et Soulenq).

La bibliothèque est née en mars 2009 à la suite de la demande, dans le cadre d’une animation culturelle et grâce à l’action de la municipalité qui s’est rapprochée des bibliothèques de Saint-Chély-d’Aubrac (qui a proposé des livres), de Mur-de-Barrez et du bibliobus.

Après l’attribution d’un local, d’un budget de la municipalité qui a permis l’achat d’ouvrages, de dons de livres et la formation de bibliothécaire des Nicole, l’aventure pouvait démarrer, et elle se poursuit allègrement. Pas moins de 2 300 ouvrages (romans, documentaires, policiers, bibliographies, albums jeunesse…) sont proposés aux lecteurs. Les enfants de l’école sont accueillis une fois par mois. À noter qu’une boîte à livres est disponible dans le local devant la mairie ou chacun peut emprunter et déposer des ouvrages. La bibliothèque est ouverte les vendredis de 10 h à midi toute l’année et les nouveaux lecteurs seront les bienvenus.

Pour fêter toutes ces années et remercier les Nicole, le maire Jean-Michel Guimontheil, accompagné de Paul Mestre, de Bénédicte Bélard (anciens maires) et de conseillers municipaux, a organisé un pot de remerciements à la mairie vendredi. Encore merci à ces bénévoles de faire découvrir les joies de la lecture.