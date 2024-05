Villecomtal. La commune a fêté en grande pompe les 100 ans de Berthe Picou

Dimanche, le maire a accueilli en salle du conseil les nombreux membres de la famille et les amis de Berthe Picou venus fêter ses 100 ans.

Après avoir remercié pour sa présence le sénateur Jean-Claude Anglars qui a présenté ses meilleurs vœux à Berthe, Patrice Philoreau a poursuivi : "C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer un moment extraordinaire dans la vie de notre communauté. Célébrer un centième anniversaire est un évènement exceptionnel."

Vie nationale et vie locale ont été mêlées pour évoquer Villecomtal il y a 100 ans.

C’est en 1943 que la "petite Berthe" se marie avec Albert Picou qui tenait avec ses parents un café-restaurant sur l’avenue et une petite exploitation agricole. C’est en 1948 que naquit "le petit Jean-Louis". "Berthe, vous avez travaillé sans compter vos heures au commerce et à l’exploitation… Vous avez développé mieux que quiconque le concept de circuit court ou de la fourche à la fourchette de vos clients du restaurant qui ont pu se régaler des légumes de votre jardin" sans oublier votre culture de "toutes sortes de fleurs : lilas, tulipes, pivoines, arums, glaïeuls, géraniums, etc." Patrice a rappelé l’obtention, après le départ d’Albert, du permis de conduire et la petite Renault 5 (automatique). Il a poursuivi "Nous honorons une personne exceptionnelle, une âme précieuse qui a traversé les décennies avec courage et détermination… Berthe, vous incarnez la résilience et la force, et vous êtes un exemple… Votre présence parmi nous est un don précieux, et nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir célébrer ce moment avec vous… Joyeux anniversaire, Berthe ! Que votre lumière continue de briller parmi nous et votre exemple d’inspirer les générations à venir… Vive Berthe et vive Villecomtal !"

Après remise d’un cadeau et d’un magnifique bouquet de fleurs, le verre de l’amitié fut un feu d’artifice, partage d’une amitié fidèle, solide à prolonger longtemps.