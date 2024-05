Saint-Amans-des-Cots. La sécurité routière pour les élèves de 3e

Dans le cadre de la formation à la sécurité routière et à la préparation à l’attestation scolaire de sécurité routière, les élèves de 3e se sont rendus à la première édition du Village Sécurité Routière de l’Aveyron à Laissac. Ils ont pu profiter de plusieurs ateliers sur la sensibilisation à la conduite des 2 roues motorisées et à ses risques : apports théoriques sur les règles de sécurité sur la route, simulateur de conduite fixe, parcours de maniabilité en trottinette électrique et circulation à moto en double commande puis en solo, encadrés par des moniteurs sur la piste d’éducation routière CRS-Assurance-prévention. Lors de leur passage sur la piste CRS, les élèves ont été évalués sur leur habileté sur une moto combinée au respect des règles du Code de la route. Un de nos élèves a été sélectionné pour participer à la finale opposant les 7 meilleurs conducteurs sur l’ensemble des élèves aveyronnais qui ont participé pendant 3 jours. La finale a eu lieu jeudi à Laissac. Les participants ont été évalués d’abord sur un examen écrit du Code de la route puis sur leur conduite sur une nouvelle piste. Nous pouvons féliciter Augustin Gombert, notre élève de 3eA qui a brillamment terminé premier du challenge remportant un équipement pour moto (casque, gants et blouson de motard).