Baraqueville. La Société avicole du Rouergue à l’honneur

Après plusieurs années d’un contexte difficile, Covid puis résurgence systématique de la grippe aviaire, la fête de l’Union des sociétés avicoles du Sud-Ouest a pu être réorganisée par les amis de Rabastens sachant que pour 2025 (10 mai), ce sera Baraqueville qui recevra ses hôtes dans la toute nouvelle salle d’animation. Pour la 9e année consécutive, la Société avicole du Rouergue, dont le siège est à Baraqueville, s’est vue attribuer le bouclier de l’Usaso. Une importante délégation s’était déplacée pour honorer cette distinction. Chaque année, en fin d’exposition, toutes les sociétés envoient les résultats à l’Usaso. Elle comptabilise les points et la société qui totalise le plus grand nombre de points se voit remettre le bouclier. Un trophée qui illustre bien la dynamique de la Société avicole du Rouergue qui, chaque année, organise l’exposition avicole. Ces adhérents passionnés d’œufs et de volailles, fiers de cette société auquel ils adhèrent représentent le village de Baraqueville, carrefour de l’élevage bien au-delà du département.

Dimanche 5 mai à l’espace Raymond-Lacombe jour de foire du matériel de 9 heures à 17 heures, expo vente d’œufs et animaux de basse-cour organisée par la Société avicole du Rouergue.