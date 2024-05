Gramond. L’Aubrac au fil des saisons…

C’est un bel après-midi au cœur de la nature que proposait le club Réveil d’Automne à ses adhérents, en invitant le cinéaste amateur Jean-Pierre Dalbin. C’est donc ainsi que jeudi, une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour découvrir "L’Aubrac au fil des saisons". Des images fortes et personnelles de ce territoire de contrastes qui abrite tant de milieux naturels riches d’une flore et d’une faune spécifiques. Mais ce ne fut pas tout. Le réalisateur avait réservé une petite surprise à son public ! De retour des Philippines, Jean-Pierre Dalbin a fait partager ses plongées sous-marines au travers d’un nouveau documentaire, voyage initiatique conduisant les uns et les autres à la découverte des plus beaux fonds sous-marins du monde.

Au terme de la projection, chacun a pu échanger avec le cinéaste concluant que tout près de chez soi ou au bout du monde, la nature est toujours source d’émerveillement.

L’après-midi s’est terminé par la dégustation de rissoles aux pruneaux, petits gâteaux originaires du Ségala.