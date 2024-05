Florentin-la-Capelle. Le club rando Monte à Bès a repris du service

Le club rando "Monte à Bès" a repris de plus belle ses activités depuis le début du printemps. Régulièrement, une dizaine d’adhérents du club se retrouvent à la bibliothèque pour débuter la journée autour d’un bon café puis les voilà partis, munis de tracteurs, de débroussailleuses, de tronçonneuses. . . Moral au beau fixe et sourire aux lèvres afin de poursuivre infatigablement leur projet de sentier d’interprétation et, en l’occurrence, entretenir ou rouvrir de vieux chemins oubliés. Ce qui permettra la jonction entre le centre de Florentin et le Puy de Montabès. En cours de journée, afin de recharger les batteries, la solution c’est de se retrouver pour un pique-nique bien copieux dans une ambiance joyeuse et amicale. Entre-temps, des randonnées sont organisées pendant lesquelles le groupe se retrouve pour passer de bons moments et découvrir de nouveaux paysages.

Il est rappelé que le club organisera notamment une randonnée dans les alentours d’Oulhas à l’occasion de l’exposition "Arts en forêts", organisée par Charly Martinez, dimanche 21 juillet. Un repas cochon grillé à la salle des fêtes de la Capelle, samedi soir 6 juillet ainsi qu’un vide-greniers, dimanche 18 août toujours à la Capelle sont également prévus.