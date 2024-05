Villeneuve. Le tarot, ce n’est pas qu’un jeu de cartes

Samedi, les amateurs de tarot se sont retrouvés à la salle des fêtes pour deux tournois de tarot organisés par le club local. Parmi eux, on pouvait croiser les présidents du comité Midi Pyrénées, Serge Navarro, et des clubs de Tulle, Montauban, Ramonville-Saint-Agne, Albi, Castres, Cahors… Ce sont au total près de 130 joueurs qui ont participé à cette compétition. L’après-midi était consacré à un tournoi en duo avec 5 fois 5 donnes, le principe est de choisir un partenaire avec qui on cumule les points.

Avec une recette de 900 €, ce sont 810 € qui ont pu être redistribués aux 16 joueurs ayant terminé aux 8 premières places. 60 joueurs au total pour le duo de 14 heures et 300 € gagnés pour la première équipe. Le soir, point d’orgue de la journée, les joueurs ont participé au 1er grand prix, en individuel cette fois-ci. Au total 64 joueurs pour le grand prix et avec une redistribution de 90 %, soit 1 040 € pour récompenser les 16 premiers du classement. Les 3 premiers de ce grand prix, ont gagné 440 €, 320 €, 210 €, avec les primes inclus pour les joueurs, ayant participé aux deux tournois.

Dans la salle, des arbitres veillaient à ce que les règles imposées par la fédération française, soient respectées. Mais jouer au tarot ce n’est pas seulement pour remporter des mises c’est aussi un plaisir de se retrouver, de réfléchir à certaines stratégies, bref à jouer.

Ce jeune club local "Les 3 bouts à Villeneuve" a débuté sa 1re saison depuis septembre dernier. Il propose un tournoi hebdomadaire tous les mercredis à 20 h 30 à la salle des fêtes. Les tournois sont ouverts à tous et quel que soit le niveau de chacun et ce jusqu’en juillet. Rappelons que le club de Villeneuve est affilié au comité Midi-Pyrénées et que ce comité est classé 1er des comités nationaux au classement de la Fédération française de tarot au nombre de licenciés.

Pour tous les passionnés de ce jeu, il est encore temps de rejoindre ces joueurs, pour obtenir des renseignements complémentaires au 06 77 03 43 08.