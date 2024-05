Rignac. Le temps a contrarié la fête de printemps

La tradition vieille de plus de cinquante ans a été respectée en ce dernier week-end d’avril ! Exit depuis quelques années la foire-exposition, place à la fête du printemps baptisée ainsi par les forains qui lancent traditionnellement leur saison par cette date qui reste inscrite dans leur calendrier.

Pas de chance pour tous ceux qui s’étaient investis dans cette initiative : la météo qui avait délivré il y a une quinzaine de jours un pic de chaleur digne de l’été avait réservé pour ce week-end un temps un peu frisquet avec quelques passages pluvieux qui rappelaient que l’hiver n’était pas encore terminé. Mais où était donc passé le printemps ?

Des attractions foraines

N’empêche, les jeunes et moins jeunes ont envahi les manèges et autres attractions foraines chaque fois que les stands ont été ouverts. La première édition du Trèfle en Pays rignacois organisée par la nouvelle association "Sport santé Rignac" a attiré de nombreux marcheurs, vététistes, festoyeurs de table, footballeurs en salle, danseurs, tous réunis pour la bonne cause qu’est la lutte contre le cancer. Les curieux, les badauds, les spécialistes et les amateurs ont apprécié le vide-greniers qui s’était replié dans l’annexe de la salle des fêtes et d’autres ont profité de l’ouverture du musée "Un œil sur le passé" pour découvrir ou redécouvrir des objets d’antan.

Pas de problème de météo pour les nombreux spectateurs bien à l’abri en l’église Saint-Pierre qui ont écouté le concert des chorales Euphonie de Montbazens et en Sol mineur de Decazeville organisé par l’association Apôtre.

Rendez-vous pour la prochaine édition le dernier week-end d’avril 2025 afin de conserver ce territoire vivant, ouvert et innovant. Avec peut-être d’autres animations et aussi le… printemps, ce serait mieux !